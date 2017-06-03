﻿閘中尋寶——架勢近試狀態初起

第六場四班千四米，蔡廄三歲馬「架勢」初次上陣，此駒於二月中已開始試閘，試足八課閘才開上戰陣，備戰工夫做足。初期試閘所見，馬兒跑姿討好，稍嫌走規未熟，看台型應跑中距離較合，故初出跑千四米可以理解。五月中由莫雷拉主理初戴眼罩試跑馬地閘，早段走勢已較前淡定，末段有騎而走勢平穩，狀態初起，今仗憑質一戰也要兼顧。



蔡廄PP「話得事」出戰尾場三班千四米，本身於愛爾蘭贏千六米，早前試泥閘見末段推騎仍覺牽強，不過上周再試時見直路走勢上力，狀態已起，要留意。



第四場文廄「開懷大少」自四月尾起連試三課閘，備戰積極，論馬本身有短途速度，跑姿平實，最近一課谷閘直路有騎，稍嫌上力仍有不足，馬身未夠壯，今仗勝在對手平平，早段快跟尚可望接近。同場何廄初出馬「寶驫有盈」只試一課谷閘便上陣，單看腳法似中距離馬，待熱身後才留意。



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