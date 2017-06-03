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﻿馬場浮世繪——詠彩繽紛安田排五檔

2017-06-03 列印
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  周日安田紀念賽剛於昨日舉行排位攪珠儀式，香港兩匹參戰馬「詠彩繽紛」及「美麗大師」，分別抽得五檔及十二檔。

  「詠彩繽紛」（上圖）昨晨於東京競馬場作簡單操練，先於檢疫馬房內打圈熱身，然後往泥地跑道慢跳一圈半，試來神態輕鬆，毛色光澤。蔡約翰表示，安田紀念賽屬本地大賽賽期後，最適合作海外遠征之一哩賽，所以安排最適合之賽駒出征，望能取得好成績。

  至於另一匹本地馬「美麗大師」，昨晨由副練巫偉傑親自策騎，在泥地跑道上慢跳一圈，巫偉傑在出試後表示，馬兒的力度比早一兩天更強，進度十分理想，未來兩日應會同樣作此操練。
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