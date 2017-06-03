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﻿馬場浮世繪——蘇志威入場睇駿王試閘

2017-06-03 列印
  昨晨在沙田有五組泥地試閘舉行，藝人蘇志威與妻子劉小慧，與及幾位朋友到場，觀看「駿王」由騎師杜利萊策騎試閘。今次該駒戴眼罩出試，途程亦由上周千二米縮至一○五○米，不過鞍上人全程按實座騎，讓其自然競跑，結果跑第八名過終點。
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