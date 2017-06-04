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﻿勝在有方——萬事欣一放到底

2017-06-04 列印
        「萬事欣」今季首仗可於三班田草千二取得跨季孖寶，正是在B跑道慢放到底，當時能氣走其後贏馬之「肥仔」，已值三班中上級，所以其後可加添三次上名，蹄下敗將「好益善」、「多多勁驥」和「幸運飛駒」其後均跑得好。大前仗段段快跟，本身頭兩段造45秒63，也可跟實力指標「運財童子」跑近，退化不算多。最近起步低俯放不出才敗，未足為據。今次回到四班弱組不用負太重磅，對手遠比近幾仗弱，即使跑變化地也合適，連「銀城福星」也在類似組別放到，只要起步順利便可憑底質帶返。

        「幸福加數」最近於田草千二走二疊賺形勢下入Q，約有四班中級水準，今次對手未見增強，隔兩星期體重微跌十四磅，今再賺步速又可爭亞軍。「常豐裕」初出追勁不差，末段快達22秒35，細馬血統有長力，轉場增程可後上再拼。

方駿暉
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