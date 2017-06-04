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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——美麗出擊縮程見真章

2017-06-04 列印
        第三場沒有真正放頭馬，步速會偏慢。「銘記心中」前仗快跟力拼得第二，水準甚佳，今仗可守好位，有力打開勝門。「駿馬翹楚」狀態長勇，性能有點均速，可向長途發展，今仗用牌仔會接近。「超甜橙」季中跑田草千四曾放入位，今仗應會使用同樣策略，亦有留意價值。「超自然」季初於四班一哩入位，水準不太差，淪落至此難想像，晨課不差再兼顧。

        第十場沒有真正放頭馬，步速會偏慢。「美麗出擊」一早已顯示水準不俗，近仗跑一哩不似有心攻堅，今仗返回千四，機會不可同日而語。「蒙古王」上仗落飛，可惜遇慢步速力追不及，吸收經驗後，今仗發力點會更佳，可施回馬槍。「上浦福滿」初出露光，末段衝刺力集中，顯示鬥心甚強，此類馬必衝一段，長期有接近機會。「金剛之星」上仗發揮一般亦第二，換郭能戰鬥力大增，有力補中。

文孝
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