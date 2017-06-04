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﻿翠絲過兩關——平湖之星運來寶寶

2017-06-04 列印
        剛次賽事，容天鵬的成績雖一般，但相信今次會發威補數，因為馬房派出多匹實力馬參戰，似有連場搏殺準備。

        「平湖之星」今次初出已成為熱門，能否一出即勝暫不知，但許多馬匹在季尾階段已提早歇暑，今場對手本已不多，再加上普遍實力偏弱，結合此駒本身的試閘成績及外地演出，自然會有捧場客。梁家俊也跟容天鵬合作愉快，有力再擦出火花。

        配合而來還有「運來寶寶」，此駒贏馬一役正是跑變化地，所以如果今日有雨，其戰鬥力將如虎添翼。再看牠贏馬一役的輕鬆姿態，今仗配牌仔減十磅，足以抵消加分，其實甚為着數。關鍵是這匹馬向來甚少打疊跑得好，今次能否打破宿命？鵬哥指出，此駒刻意休息隔個多月才跑，體力肯定無問題。

珊翠絲
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