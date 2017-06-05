﻿皇仁大師出冷奪標 李寶利四喜臨門 大摩三W捧兩盃

昨日有三場錦標，最終大摩憑「喜旺寶」奪獅子山錦標，「火箭駒」則捧青年工業協會盃，另再贏「駿馬翹楚」中三元。而九龍木球會盃方面，就由鄭廄「皇仁大師」勝出。至於李寶利除憑「天下為攻」及「常豐裕」為蔡廄起孖，另贏文廄「大笑大少」及石廄「蒙古王」四喜臨門，並於第八場後提前成為騎師王。此外，楊明綸和何澤堯賽前退下火線，全部座騎易配。







昨日大摩再次發揮盃王本色，分別憑「喜旺寶」贏獅子山錦標，「火箭駒」贏青年工業協會盃，另加「駿馬翹楚」中三元。而前駒今仗取得季內第四捷，馬主羅建生透露：「『喜旺寶』的目標本來是二十五號的千八米精英碟，但大摩告訴我馬兒狀態大勇，今仗對手偏少形勢有利，所以臨時報名加入，結果亦順利取勝。此駒應跑千六至千八米最合，希望下季繼續進步，然後進軍各項大賽。」



大摩對於「火箭駒」及「駿馬翹楚」則有以下評價：「『火箭駒』質素良好，但要較長時間適應環境，逐步提升狀態，上場牠跑谷草千八米走勢開始進步，今場跑二千米更合，結果在韋達出色留放下取勝。此駒將是我馬房來季出戰打吡的棋子，下月會再次角逐二千米賽事。『駿馬翹楚』今仗由巫顯東策騎有減十磅之利，而且一早擺前走，放出後對手不易追趕。此駒升上四班後會再跑一仗，屆時將繼續借用巫顯東減磅搏殺。」



此外，昨日另一錦標是九龍木球會盃，則由「皇仁大師」勝出，練者鄭俊偉取得今季第十三W，仍欠三場頭馬才上岸。「皇仁」系馬主區啟光賽後說：「今場勝利要多謝杜利萊，一來他建議唞夠才讓『皇仁大師』回師直路賽，二來臨場發揮出色。不過，直路賽賽程有限，之後可能轉攻泥地賽。」



另一方面，蔡約翰昨日身在日本為「詠彩繽紛」督戰出征安田紀念賽，但並沒有放緩在港攻勢，其中「天下為攻」及「常豐裕」兩匹大熱馬都由李寶利經手取勝，騎者賽後指出：「『天下為攻』今仗表現續有進步，牠起步彈出後本可領放，但我認為留守前領馬之後更佳。入直路此駒一度沒有空位上前，但最後百多米望空即走勢強勁，輕鬆直奔終點，看來跑千二米較一千米更合腳法，而升上三班也可以再捷。」



記者：文傑、亨利