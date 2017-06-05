﻿馬場浮世繪——幸運大師食頭胡 高伯新話最Easy Win

昨日頭場新馬賽跑出正路賽果，一點一倍的「幸運大師」順利大熱掄元，第二名是次熱門「爆騷」，連贏只派十九元，不過後駒的位置派彩卻有二十二元，買P好分過Q！至於剛戰周三憑「歡樂一生」取得今季十六W畢業的高伯新，昨日憑熱至一點一倍的「幸運大師」食頭胡，而騎者史卓豐則連續五日有馬贏，騎練手風都大順。高伯新賽後笑說：「『幸運大師』今仗輕鬆取勝，可能是我在港從練後最容易的頭馬。事實上，我最近總共取得十場頭馬，手風正值大順，但為了來季可以保持好成績，季內仍會繼續出擊，以爭取更多馬主支持。」