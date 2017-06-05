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﻿馬場浮世繪——韋紀力昨客串食白果

2017-06-05 列印
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  今季每次來港客串都有佳作的韋紀力，昨日又崔護重來，可惜今回卻表現失色，其中二點五倍的「深愛」大熱倒灶只得亞軍，其餘有票數支持的「一帆風順」及「縱橫大地」亦只跑得位置。
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