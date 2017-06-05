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﻿馬場浮世繪——安田港隊兩駒都無功

2017-06-05 列印
  日本舉行安田紀念賽昨日舉行，港隊「美麗大師」及「詠彩繽紛」都有參戰，可惜無攻而回，只分別跑第六名及第十名。至於取勝的是「神燈光照」，此駒在港是二十四倍的冷門。
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