 Advertisement
  • 2017年6月5日 星期一
  • 30º
  • 83%
熱門： 天氣順豐小一派位T.O.P美食車

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——雷神日本兩W受歡迎

2017-06-05 列印
Previous Next

  莫雷拉昨日除為「詠彩繽紛」出戰安田紀念，另外在當地亦客串多場，結果取得兩場頭馬，其中第七場的Satino Titan 直路內外閃極嚴重，但經騎者兩番修正，仍能以佳勢衝刺勝出，過終點後獲全場鼓掌。而雷神解鞍時對熱情的日本馬迷有求必應，不斷簽名及影相。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd