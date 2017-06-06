﻿閘中尋寶——紅旗星將有備而戰

第三場四班千二米，蘇廄「紅旗星將」今季出道後跑過三仗，第二仗已於田草千二入位，其後增程至千四米成熱倒灶。此後四月初再報跑田草千二米，排位後因腳傷退出，至四月底才恢復慢跳工夫。不過馬兒近期操練已回復正常，上月中由潘頓親自試一千米谷閘，甫起步已自動搶走，騎者沿途扣韁捉實，輕鬆緊咬第三位，至直路上稍稍分韁推騎，隨即交出反應，小休後狀態進度理想。此駒近日多番快跳，屬有備而來，今戰同場對手不算突出，已有勝望。



第八場二班千二米，理廄「靚跑得」今季初出跑沙田直路賽，早段有速度跟前，末段力弱大敗，主因是太重口之故。此駒兩歲時於澳洲多跑高級短途賽，論底質居二班是適中。上仗賽段隨即連番試閘，目標應是改善重口毛病，上月中配郭能試千二米谷閘，起步居內檔應聲彈出，早段明顯仍見有口勁，但已較早前稍為收斂，末段見郭能動作不大，馬兒有餘勁抵檔他駒衝刺，屬有進步表現。今仗初跑轉彎路程，段速應較合發揮，成冷勿忘。



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