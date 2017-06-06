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﻿馬場浮世繪——上利多研訊明午繼續  

2017-06-06 列印
  蔣嘉琦早前否認馬會就她於五月廿一日策騎「上利多」的指控，研訊因而要再押後，競賽董事小組已定於明日下午二時三十分繼續研訊，讓琦妹提出自辯理據。
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