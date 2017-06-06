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﻿馬場浮世繪——柏寶辦妥私務周日回防

2017-06-06 列印
  柏寶於五月七日策「詠彩繽紛」贏得冠軍一哩賽後，因私事向馬會請假並隨即離港返回澳洲，本來擬於下周三的谷戰才恢復披甲，惟馬會已接獲其通知，將可提前歸來並於本周日的沙田賽事上陣。

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