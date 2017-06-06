至於因為右腳骨裂而自五月份缺陣至今的蔡明紹，據悉傷勢大致已經無礙，但仍要於下周一再接受醫生評估，以決定是否可以短期內恢復出賽。
馬場浮世繪——綸仔明復出小蔡待評估
至於因為右腳骨裂而自五月份缺陣至今的蔡明紹，據悉傷勢大致已經無礙，但仍要於下周一再接受醫生評估，以決定是否可以短期內恢復出賽。
港升空偏離航道 國航亂飛 差30秒撞山
中國國際航空（下稱國航）一班由本港往成都的客機，前晚起飛後疑未有按空管指示攀升至指定高度，客機擅自左轉，幾乎撞山！空管人員不斷呼叫機師即時右轉及爬升，幸好客機及時返回正常路線，最終平安抵達目的地。國航...
2017-06-06
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強拖癡呆母入屋 暴躁兒子涉虐老
內地發生一宗令人髮指的虐老事件！內地網站近日廣泛流傳一段短片，浙江杭州一名男子在家門外推倒年紀老邁的母親後，更將她在地上拖行十多米，令網民「看着好心疼」。當地民警證實真有其事，指患有老人癡呆的老婦事發當日爬出圍欄險些墮下，該男子一氣之下推倒母親並將她拖行，已訓示男子不可再虐老。 內地近日流傳一則以「浙江杭州一男子拖行老母親」為題的短片。一名男子在家門外將母親推倒在地上後，男子起初逕自走開，任由母親繼續躺在地上，但後來男子又折返拉着她的手，在地上拖行十多米後返回屋內。 短片引起網上熱議，有網民說「看着好心疼」，直斥男子不孝，問他「小時候媽媽是怎麼照顧你的？」有網民認為...
2017-06-06
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圖招攬兒童加入IS 倫敦恐襲犯曾被舉報
倫敦上周六晚上發生恐襲後的第二日，極端組織伊斯蘭國出面承擔責任，但沒有出示任何實質證據證明今次事件是該組織的成員所為。據報其中一名兇徒是在巴基斯坦出生，在倫敦居住，曾在區內企圖招募小孩子加入伊斯蘭國。...
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剛性需求持續 何文田豪宅用家主導交投回穩
政府早前收緊按揭要求，但未有明顯影響豪宅市場。以何文田為例，區內用家需求持續，有準買家更於新辣招宣佈後加緊睇樓，擔心政府再出辣招加重換樓負擔。當中指標豪宅屋苑半山壹號及君頤峰均見交投回升，不少為3房單...
2017-06-06
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未受油組內亂影響 美股穩守二萬一關
美股周一早段在新高水位好淡爭持，杜指初段曾跌37點後，收復失地，穩守21000點關口；納指一度再創新高見6310點，升0.08%。新出爐的經濟數據差強人意，金融股和科技股靠穩，但油價偏軟，拖累能源股走勢。 杜瓊斯工業平均指數其後曾見21203.46點，較上周五跌2.83點；納斯達克指數見6300.57點，跌5.23點。滙控美國預託證價格曾見68.62港元，較香港收市價升0.37港元；中移動美國預託證價格曾見85.24港元，較香港收市價跌0.04港元。 今晨四時，杜指收報21184點，跌22點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見68.46元，較香港收市價升0....
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C朗新look笑壞網民 監躉出巡？
互聯網潮語「識睇一定睇留言」，相信C朗拿度已明白箇中意義。這名葡萄牙射手周日剪了一頭陸軍裝出席皇家馬德里歐聯奪冠慶典，在社交網站詢問球迷新髮型的意見，結果劣評如潮，有人更嘲笑他「似監躉」。 皇馬上周六擊敗祖雲達斯成功衛冕歐聯後，翌日返回馬德里舉行奪冠慶典。全隊傍晚在馬德里市政府接受市長卡梅納祝賀後，坐上開蓬巴士巡遊到市內地標勝利女神廣場，再返回班拿貝主場出席盛大典禮。 曾承諾「奪冠即剪髮」 在決賽梅開二度成捧盃功臣的C朗，以陸軍裝新髮型亮相。他解釋剪髮原因：「我之前曾經許諾，只要在決賽中士哥並幫助球隊取勝，就會剪個新髮型。」這名找數真漢子對新形象充滿自信，還在社交網...
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紐西蘭Tauranga綠色奇異國度
紐西蘭除擁有純美自然風光外，當地還有一種誘人的碧綠色彩，特別吸引崇尚健康的朋友，那便是猶如紐國「國果」的奇異果！這趟來到北島靚景小城陶朗加（Tauranga），便透過多個角度觀賞當地的奇異果田園風光！...
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唔畀入門 無樓揸手 有新碼頭 吳千語狠撇林峯三個月
父親係廈門首富嘅37歲林峯同23歲吳千語拍拖五年，男方坦言「七愛」女方，所以心甘命抵照顧，衣食住行玩全包，拍拖幾個月已每月使多九萬，租堅尼地道豪宅供女友與家人享用。15年初為o氹女友，林峯購入薄扶林一...
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社論——空中亂飛零容忍
網上有各式各樣的監察群組，為大家揭示以往難以得知的事故。昨天一個航空網站，揭發一架中國國際航空與國泰港龍聯營的航班，在大嶼山機場起飛不久，竟未有依照正常航道飛行，疑有撞向大澳山頭的危險，幸及時改正，過程「險過剃頭」，是近期多宗航空事故中最驚險的一次。這究竟是個別例子？還是存有系統性問題？民航處必須徹查，不能容讓再發生。 根據各方資料，涉事國航客機起飛不久，爬升高度低於正常，突然偏離海上飛行的正常航道，又不正常地左轉，撲向大澳山頭，若不修正，有可能撞向天壇大佛，過程中民航處空管人員不停向機師發出緊急指示，提醒地形危險，幸而機師及時補救，逃過一劫。國航承認發生偏離航道事件，解釋...
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閘中尋寶——紅旗星將有備而戰
第三場四班千二米，蘇廄「紅旗星將」今季出道後跑過三仗，第二仗已於田草千二入位，其後增程至千四米成熱倒灶。此後四月初再報跑田草千二米，排位後因腳傷退出，至四月底才恢復慢跳工夫。不過馬兒近期操練已回復正常，上月中由潘頓親自試一千米谷閘，甫起步已自動搶走，騎者沿途扣韁捉實，輕鬆緊咬第三位，至直路上稍稍分韁推騎，隨即交出反應，小休後狀態進度理想。此駒近日多番快跳，屬有備而來，今戰同場對手不算突出，已有勝望。 第八場二班千二米，理廄「靚跑得」今季初出跑沙田直路賽，早段有速度跟前，末段力弱大敗，主因是太重口之故。此駒兩歲時於澳洲多跑高級短途賽，論底質居二班是適中。上仗賽段隨即連番試閘，...
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