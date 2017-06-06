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﻿馬場浮世繪——綸仔明復出小蔡待評估

2017-06-06 列印
  楊明綸於剛周日的賽事開跑前，因身體不適而未能出賽，其座騎全須換人，但經稍事休息，董事小組昨日接獲醫生證明，綸仔現時已告無恙，明晚谷戰可如期上陣。今次楊明綸有三匹座騎，計為第二場「路路發」、第三場「教主」與第七場「好有米」。

  至於因為右腳骨裂而自五月份缺陣至今的蔡明紹，據悉傷勢大致已經無礙，但仍要於下周一再接受醫生評估，以決定是否可以短期內恢復出賽。

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