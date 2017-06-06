 Advertisement
  • 2017年6月6日 星期二
  • 32º
  • 70%
熱門： 天氣順豐小一派位T.O.P美食車

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——四倉主澳洲揀蟀明晚缺席

2017-06-06 列印
  徐雨石、鄭俊偉、文家良和苗禮德四位練馬師，目前正身在澳洲黃金海岸，預備於明日開始的神奇百萬黃金海岸全國周歲馬拍賣會揀蟀，拍賣會為期三日至周四才結束，因此，他們都不會於明晚的跑馬地夜馬督師。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd