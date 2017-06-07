﻿勝在有方——一道再作首選

「一道」季初於三班田草千二之上名水準只值三班中級，但其後在千四米表現有進，其中541場次最勁，初戴眼罩下段段快跟，仍能得接近之季軍，前兩名馬「勇霸神駒」和「帝豪寶寶」再出可包辦連贏，已提升至三班頂能力。前仗轉到谷草試準後，剛戰雖然一步不蝕，但能拋離同樣賺形勢之「英姿茂盛」，末段比早五場之四班頭馬「多多勁驥」快0.76秒，跟順後短程爆發力原來如此強。今次上班少負八磅，大馬體重保持，常可打疊跑得好，再作首選。



「勝利名星」最近可征服二班取得第五捷，證明路有專長，體重逾千二磅之大馬隔六周才再出，雖然今次排檔形勢稍不及上仗，但如能走二疊跟前，可添佳績。



方駿暉



