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﻿Simon Says——美妙星打開勝門

2017-06-07 列印
  第七場放頭跑馬有「叫關健康」及「閃耀駿駒」，步速應會正常。「美妙星」近仗愈跑愈接近，上仗第二水準不俗，晨課再進一步，有力打開勝門。「火麒麟」質素不超，但勝在甚勇，季尾階段必趁機會爭取頭馬，要兼顧。「鴻福滿滿」健康養回必無保留，馬身甚壯，狀態仍佳，有分頭仍要留意。

  第八場放頭馬有「翡翠紅星」、「勝利名星」及「花月流星」，步速會偏快。「一道」上仗輕勝做二班水準，今仗減磅繼續排好檔，有力乘勇再下一城。「錢照收」上仗久休年半表現不算差，晨課見有暗火，冷門亦要兼顧。「勝利名星」谷草千二專家，用黃皓楠減七磅，季尾可大派用場，不可輕視。

文孝
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