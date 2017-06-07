﻿翠絲過兩關——君子承諾季尾發難

剛戰見到多匹季內未交代馬成功開齋，如「大笑大少」、「萬馬奔騰」和「蒙古王」。一來臨到季尾，馬房都心急求功，二來未勝馬連出連敗，評分上也有着數，所以季尾時往往可趕上尾班車。事實上，許多馬房都是部署在馬季中後期出擊，還記得馬季上旬時，葉楚航也是成績一般，近期即能大幅反彈，今次也不乏惡馬列陣，值得重視。



頭場賽事，大家的焦點都放在莫雷拉身上，「歐洲之星」落班無疑甚惡，但同場對手也有四落五之後馬。如葉廄「君子承諾」於四班曾上名，未交代馬疊埋心水等落班，今次賽前操足，改配向來騎重磅馬有一手的郭能，鬥志加零一。



此外，「路路發」同樣是季內未勝，此駒最首本路程始終是谷草千二米，現時在五班有着數，半冷甚值博。



珊翠絲