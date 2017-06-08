﻿英明神駒爆冷捧盃

昨晚的木球會錦標，由苗廄「英明神駒」爆冷勝出。至於郭能、莫雷拉和田泰安都梅開二度，而前者憑四分之差力壓莫雷拉，最終成為騎師王。其餘史卓豐尾場墮馬，因頸部受傷而送院。杜利萊第一場犯規，罰停賽兩日及三萬元。



昨晚只有木球會錦標一場盃賽，結果由苗廄「英明神駒」爆出三十五倍大冷W，練者苗禮德說：「『英明神駒』留力後追一段演出最佳，今仗臨場狀態亦不差，但能夠取勝多得潘頓策騎『文藝學家』早段突然發力上前，將步速扯得較預期快，有助前駒贏出今季第二場頭馬，實在其質素不成疑問，只要形勢有利，隨時可以發揮作用。」



至於郭能昨晚憑「君子承諾」及「劍凌雲」包辦第一口孖寶，最終更成為騎師王，前駒今仗開齋，練者葉楚航因在澳洲買馬，昨晚未有督戰，但就成為今季暫時贏五班賽最多的練馬師。建功的郭能表示：「『君子承諾』今仗排檔差，形勢頗為不利，早段我只能讓其順走，幸好遇上快步速，有助發揮後勁。此駒質素較一般五班馬好得多，只要保持進度，之後仍然會有表現。」



而「劍凌雲」今仗同樣是打破處子身，練者蘇保羅指：「上仗『劍凌雲』是來投後初次出賽，我對牠未完全了解，能夠後上接近，表現已非常出色，雖然賽後被發現氣管有很多血，但情況並不嚴重，休息兩日即復課，今仗休夠再跑，且降至五班賽上陣，終於演出再進，以其直路上的走勢，如果健康情況良好，回到四班負輕磅可以再捷。」



另一方面，莫雷拉和田泰安昨晚亦起孖，前者贏「精算追擊」及「和諧小子」，而後駒是蘇偉賢今季第五十W，繼續刷新個人紀錄，練者高興地說：「韋達之前幫『和諧小子』贏了兩場，可惜他今次停賽，所以才會改配莫雷拉。這匹馬季初曾有蹄甲問題，幸好如今已無礙，相信之後仍會繼續進步，今仗牠只負一百一十五磅，因此輕鬆取勝，我會視乎其狀態如何，再決定季內會否再戰。」



而田泰安則憑「火麒麟」及「一道」連贏尾兩場賽事，後駒今仗升班再贏，田泰安賽後指出：「今場賽事預期早段步速偏快，即使『一道』起步順利，我亦將其留守中間位置，轉彎才逐步發力，結果證明戰略奏效，馬兒在直路以勁勢出頭，只要勝後加分不多，相信仍然可以爭勝。」



此外，巫顯東昨晚又發揮減十磅的威力，憑「瀟洒兄弟」一放到底，練者沈集成說：「『瀟洒兄弟』實力平平，今仗主要贏在賺了形勢，減十磅兼放頭走，對手很難追趕。事實上，巫顯東的騎功不斷進步，尤其是季尾階段，他的減十磅優勢更加好使好用。」



記者：文傑、亨利