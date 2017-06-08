 Advertisement
  • 2017年6月8日 星期四
  • 29º
  • 80%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——史卓豐墮馬頸部受傷受院

2017-06-08 列印
Previous Next

  史卓豐昨晚尾場策騎「翡翠紅星」時，疑因馬兒力弱失足，結果令他在終點前被拋下，事發後他雖然清醒及四肢能動，但就表示頸部疼痛，由醫護人員戴上頸箍後，送院作進一步檢查。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd