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﻿馬場浮世繪——澳洲騎師貝力斯入場觀戰

2017-06-08 列印
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  澳洲騎師貝力斯（白衫）昨晚入場觀摩，看他左手包紮明顯有傷，未知是否趁休息來港？至於貝力斯人生路不熟，所以由史卓豐女友在場內充當嚮導，為其介紹快活谷馬場環境。





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