﻿嬴風雲本利歸還

李寶利繼上周日大發神威贏得四場頭馬後，周三晚谷戰續有佳作，苗廄「英明神駒」在其胯下爆出大冷W捧走木球會錦標，搏殺可謂得心應手。這位近期旺人於周日的沙田賽事將策騎八駒上陣，李寶利揚言希望乘勝追擊爭取更多勝仗，其中他認為以尾場鄭廄「嬴風雲」的機會最高。



「嬴風雲」於一月中旬，曾在田草千四米賽事擊敗了其後在三班贏馬的「世界紀錄」，而本身升上三班後跑過幾場，亦已逐漸適應步速，上仗增程跑千六米，只負於「快樂寶貝」蹄下後上入Q，周日再跑同程，李寶利揚言要助牠補中︰「我早前兩度夥拍『嬴風雲』跑千四米後上接近之後，便預期牠增程會更具威力，故此上場其進步表現實屬意料中事，倘非當日場地特別有利於前置馬，我相信牠更可擊敗對手勝出。難得今次再有機會策騎出賽，我當然會全力以赴爭勝，而只要跑回近來水準，『嬴風雲』確具爭勝實力。」



萬事醒先拔頭籌



周日賽前，李寶利與告東尼季內只曾合作九次，未曾攜手贏過頭馬，但周日他卻獲告東尼大力支持供騎四駒，李寶利大表雀躍，其表示希望可在頭場即憑「萬事醒」先拔頭籌︰「雖然『萬事醒』近期表現未見再進一步，但始終所負不遠，而且其質素亦未盡露。這匹質新馬吸收經驗日多，狀態已愈來愈好，周日回師初出即入Q的一千米直路賽，正是牠發揮前速的好機會，雖然排位後抽得二檔，但賽事在比較窄的C跑道上舉行，影響亦相對較輕微，將是今場機會馬。」



第三場石廄的「快馬奔馳」今次回師泥地千二，而其同父馬「八心之友」和「榮冠大道」季內都贏過泥賽，李寶利表示以「快馬奔馳」之前兩戰同程都所負不遠的表現，場地適應方面絕不成疑問，而今場快馬林立，亦有利牠從後追趕，當有望追入三甲一席。



特約記者：文傑