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﻿馬場浮世繪——史卓豐出院六駒有備將

2017-06-09 列印
  史卓豐於周三晚谷戰的尾場賽事中墮馬，其後被送院治理。豐仔昨午通知受薪董事小組，他已獲醫生證明傷勢並無大礙並已出院，明早會再接受醫生檢查，以決定是否適宜於周日的沙田賽事上陣。至於其六匹座騎就先設後備騎師，最終配搭要視乎史卓豐覆診後的情況而定。



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