馬場浮世繪——蕭氏家族南非爭三級賽
搞手組團無買保險 船艇非法載客夜釣墨魚搵命博
踏入六月，墨魚當造，釣魚發燒友歡喜晚上出海釣墨魚，不少人享受船上垂釣樂。近日發燒友在社交平台組團釣墨魚大熱，本報發現部份釣魚團租用的船艇未領有「遊樂船」牌照，有關船隻在沒有許可的情況下載客取酬，一旦出...
2017-06-09
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婚禮地點300警戒備 林飛帆：從未求警協助
台灣「太陽花學運」領袖林飛帆下周日在彰化結婚，網上流傳他邀請總統蔡英文、前總統李登輝出席婚禮，而當地警方亦會動員三百警員維持秩序，雖然林事後表示，希望警方切勿耗費資源，但國民黨質疑，有關安排是民進黨向對方報恩。 林飛帆將於十一日與交往八年的女友結婚，社交網facebook前晚流傳一張彰化警方部署表，表示林飛帆當日下午四至至晚上十時在顏氏牧場舉辦婚宴期間，當局會派出約三百名警員到場維持秩序。網上亦流傳蔡英文、李登輝將應邀出席婚禮。 事件惹來部份網民不滿，批評林飛帆學運期間衝擊警方，但結婚時卻濫用警力，要警員替其開路。 林飛帆前晚、昨日兩度在社交網站發表聲明，強調從未邀...
2017-06-09
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巨型天鵝加州海灘暢泳
荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃膠鴨曾經在全球掀起熱潮，而美國加州赫莫沙灘日前一隻暱稱莎莉的巨型藍色充氣天鵝，莎莉長三十米、高十三米，是美國一間電訊供應商與電台合作推出，不少遊客看見它後，爭相在莎莉面前自拍打卡，莎莉已獲健力士世界紀錄大全確認是全球最大充氣玩具，它短暫停留加州三天後，會游向東岸佛羅里達州。
2017-06-09
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屋苑續錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家入市個案，中原資深區域營業經理趙鴻運稱，鰂魚涌太古城耀星閣高層E室，面積503方呎，2房間隔，望街景，以900萬元易手，呎價17893元。原業主於94年以385萬元買入單...
2017-06-09
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英保守黨穩操勝券 杜指納指創新高
美國股市好淡爭持，杜指早段繼續窄幅上落。投資者關注美國聯邦調查局（FBI）前局長科米作供，普遍作壁上觀，但大市中段升幅擴大，當中杜指和納指更創出日中新高。截至今晨四時，杜指收報21,182點，升8.84點。 英國大選於今晨五時會有結果，民調顯示，首相文翠珊的保守黨得票遙遙領先，令大市消除了其一的不明朗因素。 杜瓊斯工業平均指數收市報21,182點，升8.84點；納斯達克指數收報6,321點，升24點。滙控（005）美國預託證價格收報69.04港元，較香港收市價升0.14港元；中移動（941）美國預託證價格報85.13港元，較香港收市價升0.03港元。 歐央行暗示不再減息 ...
2017-06-09
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迎擊沙特 老袋鼠夠讓
雖然沙特阿拉伯在世界盃十二強賽B組走勢凌厲，不過澳洲今晚作東迎擊，老將卡希爾依然未有懼色，揚言會不惜一切領軍全取三分，力爭小組首兩名直接躋身決賽周。「袋鼠軍團」對賽往績佔上風，對方亦遇強即屈，故不妨取讓球主客和讓一球「主勝」。（now671台、Fox Sports Play App今晚6:00直播） 本輪世盃外圍賽之前，沙特在B組跟榜首的日本同得十六分，澳洲則以十三分排第三，後者欲以小組首、次名直接躋身明年決賽周，今仗可謂非勝不可。教練普斯迪哥路精銳盡出，效力阿士東維拉的隊長積甸拿克、中超遼寧宏運的羅比古斯、墨爾本城的卡希爾等資深將領悉數在陣。 其中，三十七歲老將卡...
2017-06-08
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美國直擊！專業Pro品登場
蘋果剛於美國三藩市舉行一年一度的WWDC（全球開發者大會），發佈會向來以適用於iPhone及iPad的全新iOS，還有各款MacOS、WatchOS及tvOS做主角，不過今年來個大包圍，除上述作業系統...
2017-06-09
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I.T內地生意旺 邱淑貞教囡節儉平食茶記
日前，I.T主席兼行政總裁沈嘉偉出席全年業績發佈會，他指內地收益大幅增長至36億。公司賺錢，好應該獎勵吓自己及家人，但沈嘉偉兩夫婦反而教囡，要從小學懂節儉美德。發佈會後兩日晚上，美魔女邱淑貞兩公婆帶6...
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社論——快推遲來的禁售酒令
暑假將至，是青少年消閒玩樂的好時光，政府日前提出應課稅品修訂條例草案，擬禁止便利店、超級市場及網購商店等向未成年人士賣酒，可說是遲來的「禁售令」，可以避免年輕人在暑假中牽涉醉酒鬧事，亦減少樂極生悲的機會，值得公眾支持，立法會應盡快通過審議，落實修訂草案。 現行酒牌制度規定未成年人士不可在持酒牌場所飲酒，但現行法例並無禁止向他們賣酒，因為他們可以聲稱代親友購買而非自用。政府建議修訂應課稅品條例，禁止向未成年者售賣或供應令人醺醉的酒類（即乙醇含量高於1.2%，例如葡萄酒及啤酒），違者可罰款五萬元。政府亦建議，規定實體商店展出告示，表明禁止向未成年人賣酒；網購或電話訂購亦要收到買...
2017-06-09
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嬴風雲本利歸還
李寶利繼上周日大發神威贏得四場頭馬後，周三晚谷戰續有佳作，苗廄「英明神駒」在其胯下爆出大冷W捧走木球會錦標，搏殺可謂得心應手。這位近期旺人於周日的沙田賽事將策騎八駒上陣，李寶利揚言希望乘勝追擊爭取更多...
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