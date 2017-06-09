 Advertisement
  • 2017年6月9日 星期五
  • 31º
  • 75%
熱門： 東堤雙屍唐寧英國大選棄保潛逃T.O.P

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——蕭氏家族南非爭三級賽

2017-06-09 列印
   大馬主蕭百君家族養馬眾多，而在日前公布的馬匹許可證中籤名單上，蕭百君與其女兒蕭劍瑩和公子蕭劍新三人均順利中籤，來季都可引入自購馬，旗下馬匹陣容勢會進一步強化。至於這個周末，蕭家軍將分別會在南非和沙田兩地出擊，先是他們養在南非的Nebula將於周六在南非基維爾馬場出戰千八米三級賽，倘若交出成績，便可取得出戰下月德班七月盃的資格。至於周日的沙田賽事，「勇闖者」和「醉必勝」就分別出戰四班千六米及二千二百米賽事。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd