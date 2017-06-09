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﻿馬場浮世繪——聖靈妙丹檢疫中將來港

2017-06-09 列印
  應屆澳洲維省打吡亞軍「聖靈妙丹」，日前已經進入檢疫馬房，預備稍後運港服役，屆時將會由告東尼訓練。「聖靈妙丹」在紐西蘭與澳洲出賽十三次，取得五冠兩亞佳績，包括去年六月在鷹園馬場贏出千六米一級賽J J Atkins錦標，以及於同年十月贏出二○四○米二級賽滿利谷瓶。而未曾出戰維省打吡前，其馬主已打算賽後運港服役，並以下年的香港打吡為目標。曾多次策騎「聖靈妙丹」的潘頓表示，以「聖靈妙丹」的實力足夠在港染指大賽，並期望有機會人馬重逢。



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