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日報新聞 > 馬經

﻿閘中尋寶——幸運興隆左右大局

2017-06-10 列印
  第一場賽事四匹初出馬中，以文廄「雷霆導彈」進度較好，自四月初起連試四課閘，有前速且腳法上乘，身形亦比一般三歲馬成熟，應是有質之馬。此駒上月中配潘頓試谷閘排外檔，早段刻意居後，沿途受控而無重口難留現象，直路上潘頓雙手稍推騎，座騎灑開大步有追勢，表現吸引。今仗跑直路賽預期早段應不會落後，憑質素有權一出即勝。同場偉廄「海洋王」配雷神必受注目，從早期試閘所見，此駒早段落腳相當急密，惟近期試閘早段嘗試稍留，末段衝勢卻平常，反映暫時仍欠貫注力。

  同樣列陣頭場的何廄初出馬「驫驫」只試過一課泥閘，直路稍有追勢但仍稍嫌牽強。時廄「完美風暴」試閘走勢平平，結合血統應是長途馬。

  第三場容廄「幸運興隆」上仗初落四班配布文也只能接近，不過上周五由巫顯東試泥閘沿途扣韁，過終點後自動湧上，狀態已到位，今仗減十磅出戰泥地，已可左右大局。

  第六場「馬功臣」在澳洲鄉鎮馬場兩捷，水準不算高，近期試兩課閘所見，直路上走勢仍勉強，今仗面對不少質新對手，一位已足。

思力



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