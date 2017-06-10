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﻿馬場浮世繪——來季騎師陣容無大變動

2017-06-10 列印
  昨日馬會就下季騎練發牌事宜開會，並公布有關決定。獲全季牌照的外籍大師傅有郭能、祈普敦、杜利萊、莫雷拉、柏寶、潘頓、羅理雅、李寶利、史卓豐、田泰安、韋達，合共十一人。華將方面，陣容則與今季一樣沒有變動。而大摩早前提交申請，於2017/2018年度馬季全季聘用騎師貝湯美為馬房聘約騎師，亦獲批准。至於麥偉利暫未有申請牌照。

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