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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——智者珍惜機會

2017-06-11 列印
        「智者」雖已七歲，但季內跑出水準時仍有三班中級能力。季初於田草千六負一一九磅，步速偏快跟得急，仍能得接近之季軍，鄰近對手「高利多」和「哈蝦巴爸」其後均能再勝，證明不必帶頭也跑得好。前仗排外檔也可跟最近賺形勢贏三班之「快樂寶貝」跑近，確認退化不多。剛戰段段快開，頭三段比後三場的國際一級賽快2.21秒，仍能力拒其後再勝之「塑料喜」，段速表現出色。今次隔五星期才再出，比幾匹主要對手休息期較長，大馬體重保持，用十磅仔比上仗少負廿七磅，七歲馬回勇必珍惜機會再拼。

        「快樂生活」最近跟得急也能以佳速拋離實力指標「雷公鑿」和「至尊無上」，伸算於此組夠惡，結合同父馬合田草，檔佳沿欄跟好位，乘勇可再下一城。「快樂寶貝」剛戰無疑賺跑道形勢，但段速算快，隔三星期再出而體重保持，賺完可再賺。

方駿暉
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