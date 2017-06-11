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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——中華盛世冷門之選

2017-06-11 列印
        第七場放頭馬得「歷險家」，步速不會太快。「中華盛世」上仗谷草初出無走勢，晨課見有進步，海外水準不俗，冷門之選。「爭分奪秒」忠心，水準值二班頂，今仗仍要重視。「赤兔寶駒」轉倉準備就緒，太熱則有戒心。「彩福」前仗贏馬水準不差，千四正宗，有位置機會。

        第九場放頭馬有「經典帝國」、「開心遊戲」及「勝利日」，步速會正常偏快。「軍勇戰略」季中所做水準甚好，近期晨課又見有火，今仗用蘇狄雄有關注價值。「帝豪寶寶」近期只能入位，水準亦不見超級，但勝在忠心及有莫雷拉，如不太熱仍可兼顧。「星運判官」未夠勇，但狀態開始好，可以留意。「新力威」上仗三疊衝不起，今仗亦不易跑，位置機會較高。

文孝
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