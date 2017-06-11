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﻿翠絲過兩關——海洋王幸運興隆

2017-06-11 列印
　　名牌馬販大衛派斯剛舉行了慶祝活動，廣邀一些替他買過馬的馬主和練馬者出，場面熱鬧，而出席的練馬師中，包括蔡約翰和告東尼。大家應該知道，這位名牌馬販賣馬價錢不菲，所以客源多是大馬房。至於本地倉口當中，蘇偉賢算是較支持大衛派斯。

        今次列陣頭場的「海洋王」，正是出自大衛派斯。當晚馬主們及蘇偉賢都有出席，後者的質新馬初出成功率高，所以這匹質新馬今次要高度重視。論狀態，雖然此駒的進度未算十足，但這匹質新馬甚有潛力，關鍵是並非熱門，隨時有驚喜。

        此外，「幸運興隆」上場令人失望，但當日場地不利後上馬發揮，此駒的臨場票數也不夠硬淨，可謂敗象早呈。今次轉泥出擊，隔晚見到不乏支持票，加上幕後心急求交代，必拼！

珊翠絲
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