﻿潘頓做替工中三元 蘇偉賢容天鵬潘明輝起孖 蔡雷配合作捧盃

昨日唯一錦標是港大校友會盃，結果由蔡廄「爭分奪秒」大熱掄元，馬房另贏「駿明珍寶」起孖，而前駒騎者莫雷拉另贏「劍飛聲」，最終更成為騎師王。至於蘇偉賢憑「特獎」及「經典帝國」梅開二度，為前駒建功的潘頓之後臨時拉伕，頂替受傷的祈普敦，贏出「駿明珍寶」及「美麗寶寶」中三元。其餘潘明輝和容天鵬合作起孖，楊明綸和蘇狄雄墮馬，後者膊頭骨折。



蔡約翰昨日憑「爭分奪秒」及「駿明珍寶」起孖，季內已累積八十九W，打破告東尼的贏馬紀錄指日可待。而前駒今仗四捷捧盃，馬主鍾韙㻺透露：「『爭分奪秒』上場取勝後，蔡約翰表示此駒質素良好，不用急於頻密出賽，建議讓其休息三個月，而如果復操後狀態回勇就再上陣，不然便提早唞暑，結果今場復出即贏馬捧盃，練者部署得宜應記首功，所以馬兒季內會否再跑，當然交由他決定。」



而「駿明珍寶」同樣季內四捷，馬主Paul Wrobel開心地說：「『駿明珍寶』今場配祈普敦是蔡約翰的意思，我本身則與潘頓熟絡，今次臨場易配，剛好由潘頓接手，認真巧合。蔡約翰賽前表示，此駒今次跑田草是希望多作嘗試，如今牠已在泥草、田谷都有表現，實在非常難得，日後部署仍有勞蔡約翰了。」



至於「爭分奪秒」騎者莫雷拉，同日另贏「劍飛聲」，為鄭俊偉帶來今季第十四W，尚欠兩場頭馬便可達標，練者賽後說：「『劍飛聲』的健康一直正常，之前成績低迷，只因評分過高，如今由八十多分減至五十多分，已經迴旋餘地，當然今仗排好檔及莫雷拉發揮出色，也是致勝關鍵。」



另一方面，蘇偉賢昨憑「特獎」及「經典帝國」起孖，前駒破了田草二千二百米的四班紀錄時間，更是練者今季首匹四捷馬。蘇偉賢表示：「我和潘頓一早認定『特獎』是大長途馬，甚至可以扳至二千四百米，今次跑二千二百米自可勝任，況且馬兒一直進步，所以臨場對其亦有信心，唯一擔心負重磅將構成影響，如今能夠輕鬆大勝對手，表現之佳令我也感到意外，至於加分後會否再跑，則視乎其狀態及賽程而定。」



此外，「寶正寶」昨日開齋，方嘉柏說：「『寶正寶』在港出戰三十九場才開齋，但總算令我鬆一口氣。此駒今仗主要贏在排內檔及負輕磅，雖然直路曾有縮步迹象，幸好鞍上人李寶利全力催策，終能力壓對手勝出，無疑今場牠贏得驚險，但此類馬『開竅』後隨時續有進步，下場機會仍不容輕視。」



記者：文傑、亨利