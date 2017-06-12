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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——昨日意外多幸無大礙

2017-06-12 列印
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  昨日發生兩項意外事件，其中第九場比較嚴重。李廄「勝利日」在賽事途中失足撞欄（見右圖），葉廄「軍勇戰略」在後躲避不及，令鞍上人楊明綸和蘇狄雄分別墮馬，而後駒之後更「吉」馬狂奔，在直路一度阻及多駒。至於楊明綸事後保持清醒，應該無大礙，但仍有到醫院檢查。而蘇狄雄則表示膊頭骨折，事發後已直接送院。

  此外，昨日第五場開閘前，蘇廄「智愛」因發脾氣而退出，更令騎者祈普敦背部受傷（見上右圖），結果他要退下火線，餘下五匹座騎全部易配，其中「駿明珍寶」及「美麗寶寶」都由潘頓取勝。
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