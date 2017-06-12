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﻿馬場浮世繪——潘明輝復出為容廄起孖

2017-06-12 列印
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  昨日停賽復出的潘明輝，與容天鵬合作憑「霽月高風」及「盈利駿馬」起孖，賽後練者笑說：「今次我的兩場頭馬都由潘明輝建功，但他真的很難約騎，有時候提前兩三個星期也未能預約。事實上，此子今日騎『霽月高風』固然發揮得好，而『盈利駿馬』亦夠當機立斷。」
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