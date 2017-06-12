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﻿馬場浮世繪——巫顯東放頭又有收成

2017-06-12 列印
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  昨日潘明輝復出即起孖，但另一位減十磅的牌仔巫顯東亦不遜色，他憑何廄「大收成」在泥地一放到底取勝，由三月份至今已經贏了十六場頭馬！練者何良表示：「『大收成』今仗排十一檔其實更好，因為外欄場地可能較佳，當然我也認為此駒泥地合腳法，目標一早指向泥地短途賽事。此外，我必須稱讚巫顯東，賽前吩咐他必須打鞭盡搶，結果他依足指示辦到，發揮相當不俗。」
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