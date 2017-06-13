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﻿馬場浮世繪——威先生因郭能超磅換李寶利

2017-06-13 列印
  第四場何廄「威先生」今仗的鞍上人選原為楊明綸，然而綸仔於昨日第九場墮馬，雖無大礙卻要於明晚賽事倦勤，或許臨急臨忙，何良昨晨入紙時以郭能取而代之，但排位後，郭能卻通知受薪董事小組其目前最低造磅為121磅而未合資格為「威先生」操刀，故此馬將會改由李寶利執韁。而小組會就此事召見何良查詢情況。





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