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﻿馬場浮世繪——最受歡迎人馬即時接受投票

2017-06-13 列印
  今個馬季尚餘個多月便告煞科，一如往年，馬會已開始接受公眾投票，選出本季「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」，以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」三個獎項，投票人士有機會贏取豐富獎品，截上投票日期為六月二十八日。公眾可登上馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ投票，以行動支持喜愛的人馬。而多間指定場外投注處則有活動大使，協助有需要人士上網投票。

  選舉結果將分別於七月十四日的「冠軍人馬獎頒獎典禮」及七月十六日的煞科賽日揭曉。而投票抽獎結果將於七月二十四日在《星島日報》、《英文虎報》及馬會網站公布。





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