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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——苗禮德私事返南非明晚缺席

2017-06-13 列印
  苗禮德上周前往澳洲黃金海岸出席拍賣會，至周日才返港督師，不過賽後他又匆匆起程返南非處理私務，認真風塵僕僕。而由於前往南非的機程較長，苗禮德本身亦有需要在當地逗留數日，因此明晚谷戰，他又會缺席一次。





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