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﻿馬場浮世繪——首匹烏拉圭自購馬今日抵港

2017-06-13 列印
  繼曾贏出一級賽的巴西馬「赤火神龍」抵港後，今日將另有兩匹南美洲自購馬抵港，其一屬告達理馬房，在外地名為Jump High，是歷來首匹來港服役的烏拉圭馬。另一匹為阿根廷馬屬余潤興名下，馬會早前曾譯名為「流浪遠方」，今年三月曾在杜拜美丹出戰阿聯酋打吡而敗陣。



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