﻿Simon Says——日東昇今晚開齋

第三場放頭馬有「瀟洒兄弟」及「多多勁驥」，步速會正常。「多多勁驥」上仗贏馬水準不俗，復課狀態再進，有力連捷。「金飯碗」長勇，晨課保持有餘，今仗仍有威脅。「慷慨寶」減分已多，今仗有靚檔，追一段會接近。「一馬當先」有班利，留住衝有力走得接近。



第五場放頭馬有「創意寶」及「澤心星」，步速會正常。「日東昇」曾做好水準，近兩仗排外檔及跑沙田，今仗返回谷草千二，用莫雷拉及有四檔，機會高唱入雲。「心思熟慮」健康不穩定，但晨課顯示狀態不差，大冷要兼顧。「盈華盛甲」狀態有進，用十磅仔幫助甚大，邊線馬。「你知我意」演出穩定，跑谷草長期有接近機會。



文孝