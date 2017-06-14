﻿翠絲過兩關——重遊勝路威震天

記得姚廄「好性格」早前跑泥地千八米之役，乃是筆者的冷門心水推介，結果當時只對了一半，馬兒真的贏了出來，但可惜臨場並非冷門，可見在幕後心目中，對此駒的贏馬機會是胸有成竹！那麼為何如此有信心？相信是因為重遊曾接近的泥地，幾經兜轉才回師最佳出路搏殺，當中可見姚本輝部署上的耐性。



今次夜賽，筆者也有一匹冷門心水，正是頭場的「威震天」，此駒同樣是姚廄的「耐性」馬！查「威震天」於二月份在谷草一哩贏馬後，接着未見重遊勝路，直至連場落敗，減分又回調到有利水平，今次終於舊地重遊，又可展開反彈了。



此外，「愛樂寶」上次增程跑千二照樣輕勝，馬兒在谷草贏兩場均是全無難度，看來腳法特擅窄場，現時在三班並無阻力，三捷可期。



珊翠絲