﻿勝在有方——志友運征服三班

「志友運」今季演出較飄忽，可能年僅三歲仍處反覆期，亦可能韁口較敏感，且有畏群脾性，要望空才好。季初於直路賽末段望空後，能輕取之前在二班賽得殿軍之「首映」，同屬年輕PPG精英。可惜其後於谷草常在馬群內不願走而進度徘徊。大前仗谷草千二慢放可跟當打馬「同進」串Q，再出上到三班，直路移出外疊也可氣走其後加添兩W之「秘密武器」，屬出色亞軍，已進步至三班中上級水平。於田草回氣後休息月餘，積極準備而重配雷神，走二疊跟好位後，入直路移出望空便可征服三班。



「英姿茂盛」上仗對頭馬「一道」無威脅，但以中等步速領放並非擅長，今次若守內疊跟好位兼用十磅仔，威力會增強。



方駿暉