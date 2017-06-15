﻿文廄翡翠起孖捧盃

昨晚唯一錦標是五陵會盃，結果由文廄「翡翠福星」捧走，馬房另贏「翡翠劇院」梅開二度。最終成為騎師王的巫顯東，憑「心中有善」及「多多勁驥」包辦第二口孖寶，下次賽事升格減七磅。其餘賴維銘憑「財神」取得久違多時的頭馬，但又因第二場犯規，被罰停賽兩日。



上周三「翡翠紅星」終點前失蹄跌到，最後更要人道毀滅，但「翡翠」系事隔一周即火速轉運，昨晚「翡翠福星」及「翡翠劇院」同告打開勝利之門，前駒還捧走五陵會盃。練者文家良指出：「『翡翠福星』很忠心，今日場地亦有利其發揮。早前騎過此駒的騎師曾指，牠在陣上角逐情緒不夠集中，所以為其戴上眼罩，效果不錯，而今次得快步速之助，終於打開勝利之門。」



而為「翡翠劇院」開齋的李寶利說：「『翡翠劇院』前仗曾經後上跑第三，表現開始成熟，雖然今仗初跑谷戰，場地適應性未明，但我肯定千二米合其腳法，而臨場步速偏快，扯散馬群下，牠更容易移入內欄找遮擋留力，末段移出望空便越過對手勝出。此駒今季只是三歲，日後仍望會有進步。」



巫顯東起孖封王升格



昨晚起孖的還有巫顯東，他憑「心中有善」及「多多勁驥」包辦第二口孖寶，其中後駒是騎者在港第二十場頭馬，由下次賽事起，正式升格為減七磅的見習生，可喜可賀！而「心中有善」今仗升班連捷，為葉楚航贏得今季第三十二場頭馬，練者表示：「巫顯東今仗策騎『心中有善』的發揮十分出色，當中段『常妙星』搶前的時候，他懂得一直據欄不讓，否則無法取勝。事實上，今仗的第三段步速很快，我認為主要是偏差大利貼欄，所以『心中有善』才能直領到底。」



此外，莫雷拉昨晚僅憑「好醒」食頭胡，但就令廄主方嘉柏很開心，練者透露：「『好醒』能夠再贏，令人十分欣慰，因為馬主已支持我一段時間。此駒今仗雖然初跑谷草一哩，但血統上可扳到，而且莫雷拉發揮恰到好處，早段守於內欄慳位，又沒有落後前領馬太遠，入直路望空發力，終點前剛好越過前領馬。」



至於昨晚初次在谷草上陣的潘明輝，則憑「盈華盛甲」爆出二十七倍冷W，至今九次在港上陣都有馬贏。馬主陳慕婷高興地表示：「雖然我知道潘明輝是一位後起之秀，但畢竟今次是首度在谷草夜賽上陣，而且『盈華盛甲』也是初跑谷戰，同時在港只跑過四仗，完全未成熟，所以賽前不無擔心，如今贏馬實在是意外驚喜。」



記者：文傑、亨利