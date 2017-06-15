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﻿馬場浮世繪——潘明輝初跑谷草一樣贏

2017-06-15 列印
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  昨晚初次在谷草上陣的潘明輝，結果憑「盈華盛甲」爆冷取得頭馬，至今九次上陣都能贏馬，果然係非一般的十磅仔！不過，他尾場策騎「英姿茂盛」時卻陣上馬鞍滑移，搞到相當狼狽。

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