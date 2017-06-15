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﻿馬場浮世繪——賴維銘睽違廿個月再贏

2017-06-15 列印
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  資深華將賴維銘前年十月為馬匹試閘時弄傷右腿，結果休養了一年半，但復出後一直苦戰，至昨晚終憑「財神」爆冷Ｗ，查其上次贏馬，已是一五年十月七日的「創意寶」，隔了足足二十個月。

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