﻿真好彩升班拉莊

莫雷拉前晚憑「好醒」贏馬後，季內勝仗增至一百五十八場，尚差十W便追平上季由他創下的騎師單季贏馬紀錄。雷神表示一直都只會以平常心看待破紀錄這回事，認為只須全力以赴，自然會有收穫，至於周日其九匹座駒當中，他認為「真好彩」和「精算八方」俱質新進步，都有連捷本錢。 特約記者：文傑



「真好彩」前仗大熱倒灶跑第四後，被競賽小組着令須試閘及格及經獸醫檢驗，才可再次出賽。個多月後，這匹呂廄馬於五月廿一日復出跑田草千二米，因柏寶其時請假在澳洲處理私事，呂健威便順理成章找來莫雷拉壓陣。結果「真好彩」克服了排大外檔的不利因素贏馬而回之餘，兼且是按韁輕勝，周日升上三班再戰，繼續操刀的莫雷拉分析︰「雖然『真好彩』上仗擊倒的對手實力一般，但本身贏馬資態實在輕鬆，證明確有質素兼具進步空間。復課後，我曾多次親自策馬出試，對牠的狀態十分滿意，今次負磅比上場輕十一磅，倘若表現續有進步，即使對手有別仍有機會再捷。」



「精算八方」上場初出跑田草一千米直路賽，賽前操練明刀明槍，結果順利壓倒剛於上周補中的「霽月高風」贏馬，可謂一鳴驚人。這匹蔡廄馬周日增程跑千二米，被問到可會一如同廄的「天下為攻」順利再捷，莫雷拉答道︰「『精算八方』上仗走勢仍有點生硬，幸好末段及時發力，才得以在終點線上奠勝，而以其走勢估計，今仗跑長二百米應更合發揮，雖然排十檔稍差，但牠天生速度良好，早段仍有能力及早移入內欄守在前列好位，再捷可期。」



至於第四場賽事，莫雷拉一併捨棄了兩匹在其胯下新勝的沈廄馬，而選擇重騎摩廄的「蓮花巨星」，知已知彼的莫雷拉表示「蓮花巨星」勝在陣上表現穩定，上場亦只僅負於「綠色勁駒」，反映狀態回勇，所以今仗便有如此取捨，並希望可助「蓮花巨星」贏回一仗。