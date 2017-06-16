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﻿馬場浮世繪——吳嘉晉巫顯東各自升格

2017-06-16 列印
  周三晚谷戰，吳嘉晉憑「馬克羅斯」勝出其在港的第七十場頭馬，而見習騎師巫顯東則連贏「心中有善」與「多多勁驥」累積夠二十場勝仗，兩人按例在周日起升格，吳嘉晉的減磅優惠由五磅下調至三磅，巫顯東則告別減十磅生涯，晉升為七磅見習生。
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