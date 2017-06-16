﻿馬場浮世繪——吳嘉晉巫顯東各自升格

2017波蘭U21歐洲國家盃今晚揭開戰幔，英格蘭U21由修咸頓攻擊孖寶禾特普斯和列特文領軍，聯手進擊瑞典U21。兩人具備大國腳作戰經驗，有信心助幼獅在今晚旗開得勝，直取客勝作過關膽。 （香港時間周六凌晨0:00開賽） 修咸頓中場中禾特普和翼鋒列特文是英格蘭U21的進攻發電機，前者上季英超交出四入球、四助攻，後者亦有七球、一助攻。他們又於三月英格蘭友賽德國首披三獅軍戰衣，今次返回U21有能力擔起進攻重任。 修頓孖寶進攻泉源 英軍後防又有剛加盟愛華頓的門將比克福特守護最後一關。此子擁上季英超第二多撲救紀錄（一百三十五次），上仗友賽保住不失助球隊4:0大勝丹麥U21。而瑞...

2017-06-16