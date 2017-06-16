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﻿馬場浮世繪——楊明綸無恙周日復出

2017-06-16 列印
  上周日的第九場賽事發生連環墮馬意外，楊明綸策「勝利日」於比賽早段被拋下馬背，幸而並無大礙，經過周三夜戰缺席一回稍事休息，馬會昨日已接獲醫生證明，楊明綸適宜於本周日賽事復出，到時將策五駒上陣。至於同場墮馬的蘇狄雄因右肩骨裂治理需時，暫時復出無期。
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