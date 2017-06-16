 Advertisement
  • 2017年6月16日 星期五
  • 29º
  • 84%
熱門： 倫敦大火消委會婆婆賣紙皮土瓜灣奪命車禍非禮

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——皇家雅士谷下周播三日

2017-06-16 列印
  舉世矚目，歷史逾三百年的英國皇家雅士谷賽期，將於下周二揭幕，為期五天至周六舉行閉幕戰。一如去年，香港馬會下周會分別轉播受注其中三日賽事，包括周二晚的皇席錦標、周四晚的雅士谷金盃賽馬日，以及周六晚的鑽禧錦標賽馬日，每晚都有六場戲碼。有關賽日的馬匹排位詳情，都會於賽前一日的早上公布。

  另外，下周日午間的沙田賽事就會加插受注在日本阪神競馬場舉行的寶塚紀念賽。這場只供三歲或以上馬匹參加二千二百米國際一級賽，被列為美國育馬者盃挑戰賽的其中一仗，頭馬可自動獲得出戰美國育馬者盃草地大賽的資格。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd