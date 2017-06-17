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﻿馬場浮世繪——馬主協會參觀見習學校

2017-06-17 列印
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  香港馬主協會主席史立德、副主席曾炳威和陳湛文，與及伍燕梅和李茂銘博士等理事會成員，於昨晨參觀馬會見習騎師訓練學校。他們一行人先到學校，聽取見習騎師訓練學校校長陳念慈講解馬會見習學員訓練課程及學員每日作息如何，再參觀學員平日訓練情況。

  另外，騎術教練高雅志，與及見習生黃皓楠和蔣嘉琦亦在場，向他們展示騎木馬的鍛煉過程（上圖）。
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